Telecamera nascosta nello spogliatoio femminile della palestra: spiate oltre 100 clienti, di cui molte minorenni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono almeno cento i video registrati di nascosto nello spogliatoio femminile della palestra "Re di Roma sporting club" in via Appia Nuova, un centro molto noto e frequentato: il titolare è sotto indagine dopo che una delle iscritte aveva notato una Telecamera occultata all'interno di un orologio appeso alla parete. Ci sarebbero decine di donne riprese nei loro momenti di intimità, comprese molte minorenni. Si allarga così l'indagine condotta dagli investigatori specializzati nella repressione dei reati contro le donne e i minori coordinati da Pamela Franconieri. Il titolare, un uomo di mezza età iscritto da 10 anni che lo scorso anno ha deciso di rilevarlo, è finito nel mirino degli inquirenti. Chi indaga vuole scoprire se fosse a conoscenza ...

