Tasse, rivoluzione fiscale: il piano-Irpef, come cambia la tua busta paga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non ostacolare chi crea ricchezza e mettere fine al groviglio di agevolazioni e bonus che a conti fatti produce più iniquità che benefici. Erano questi i due obiettivi annunciati da Giorgia Meloni fin dal suo discorso di insediamento. E sono questi i cardini intorno a cui ruota la riforma del fisco che il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, promette di portare sul tavolo del Consiglio dei ministri già la prossima settimana. Piatto forte del nuovo sistema, in un'ottica di riduzione della pressione tributaria e di semplificazione, è la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito previsti dall'Irpef. Nel solco di quanto già operato dal governo Draghi, che aveva portato da cinque a quattro le aliquote (23, 25, 35 e 43% al posto di 23, 27, 38, 41 e 43%), nel tentativo di rendere più equa e gestibile la principale imposta dello Stato. L'orizzonte della ...

