TANTI AUGURI | Roberto Cavalli | 82 anni | è diventato papà – si apre sul nome del bimbo

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando si pensa aè inevitabile pensare alla sua moda anticonformista, ai capi in pelle, in denim e alle eccentriche stampe animalier., soprattutto negli90 e nei primi2000, si è distinto nel panorama della moda italiana e internazionale per le sue creazioni uniche. Ma nel 2014decide di lasciare la sua azienda di moda e dedicarsi ad altro. Padre di 5 figli,è di recenteper la sesta volta. Di recente, si è aperto sul motivo molto personale sul perché deldel piccino..arriva alla festaalla centrale elettrica di Battersea, Londra. ...