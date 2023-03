Taiwan: Cina, molto preoccupati per incontro Tsai - McCarthy (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Cina si è detta "seriamente preoccupata" per i piani di "transito" negli Usa della presidente di Taiwan Tsai Ing - wen e a tal proposito ha chiesto chiarimenti a Washington, dopo che lo speaker ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lasi è detta "seriamente preoccupata" per i piani di "transito" negli Usa della presidente diIng - wen e a tal proposito ha chiesto chiarimenti a Washington, dopo che lo speaker ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : La #Cina parla di difesa della sovranità nazionale, non lo fa in difesa dell'#Ucraina, ma per mettere le mani avant… - mentecritica : Il ruolo della Cina non può prescindere dalle sue mire su Taiwan dove si produce il 60% dei processori utilizzati i… - putino : La #Cina ???? ha annunciato che aumenterà il suo budget militare di quasi 230 miliardi di dollari quest'anno, solleva… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Tensione Usa-Cina, il rischio di un’escalation: “Si attrezzano anche per un possibile scontro militare. La miccia più… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Tensione Usa-Cina, il rischio di un’escalation: “Si attrezzano anche per un possibile scontro militare. La miccia più… -