Taekwondo | Simone Alessio al primo posto nel ranking mondiale

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Buone notizie dal mondo delin vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.si trova infatti alsia nella classificache in quella olimpica stilata dalla World. L’azzurro si è dichiarato molto orgoglioso di questo risultato, essendo l’unico sportivo italiano a detenere questo prestigioso riconoscimento.si è dichiarato molto orgoglioso di aver raggiunto tal traguardo e ha ammesso che ilitaliano è “quello da battere”, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare duramente per mantenere la posizione di vertice nel panorama. SportFace.

Alessio, numero uno del ranking mondiale delnella categoria - 80 kg, domina anche in Bulgaria, al Sofia Open 2023, e consolida ulteriormente il suo primato nel ranking. Il campione ...SOFIA (BULGARIA) "Alessio continua a dominare la scena delmondiale nella categoria - 80 kg, aggiudicandosi la vittoria al Sofia Open 2023 in Bulgaria. L'azzurro ha letteralmente spazzato via tutti i ...Uno strepitosoAlessio conquista la medaglia d'oro nella categoria degli - 80 kg al Sofia Open 2023 , torneo diandato in scena nella capitale bulgara. L'azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha ...

Con la stagione internazionale 2023, già in pieno corso di svolgimento, la World Taekwondo ha intanto reso note le date del Grand Prix di Roma ...L'atleta di Sellia Marina tesserato con il gruppo sportivo Fiamme Rosse ha dominato gli avversari a Sofia Open ...