"Tacere mai?": Costanzo, la rivelazione di Marta Flavi che fa infuriare tutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Marta Flavi su Maurizio Costanzo non sono passate inosservate. La conduttrice tv ha scatenato l'indignazione del web dopo alcune rivelazioni sull'ex marito scomparso nei giorni scorsi. "Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione", ha confessato al settimanale Nuovo parlando del faccia a faccia quando il giornalista già era sposato con Maria De Filippi. Stando a quanto da lei ammesso, Costanzo "mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l'incontro al teatro Parioli m'infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò 'madame'". Quello con la Flavi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole disu Maurizionon sono passate inosservate. La conduttrice tv ha scatenato l'indignazione del web dopo alcune rivelazioni sull'ex marito scomparso nei giorni scorsi. "Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una veritàemersa per una dote che nessuno potrànegarmi, la discrezione", ha confessato al settimanale Nuovo parlando del faccia a faccia quando il giornalista già era sposato con Maria De Filippi. Stando a quanto da lei ammesso,"mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l'incontro al teatro Parioli m'infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò 'madame'". Quello con laper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ausius3 : RT @S_Galimberti: Le parole non sono mai nel posto in cui dovrebbero stare. Ne vorresti una e non arriva. Ne ricevi una e ti ferisce. Ne di… - kim__blu : @Cartabiancarai3 @lauraboldrini Frontex non ha segnalato situazioni di pericolo per l imbarcazione e le regole di i… - angel_7708 : RT @S_Galimberti: Le parole non sono mai nel posto in cui dovrebbero stare. Ne vorresti una e non arriva. Ne ricevi una e ti ferisce. Ne di… - 2rMarzia : RT @zazagab2: @Libero_official #Renzi non perde mai l'occasione 'un bel tacere non fu mai scritto' Gli Anni del suo governo - polipaposca : RT @S_Galimberti: Le parole non sono mai nel posto in cui dovrebbero stare. Ne vorresti una e non arriva. Ne ricevi una e ti ferisce. Ne di… -