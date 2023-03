Tabellone Wta Indian Wells 2023 | Swiatek guida il seeding | presenti Trevisan e Giorgi

(Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di: c’è la numero uno al mondo Igare il, per l’Italia tra le altreanche Martina(col bye) e Camila. Per quanto riguarda le avversarie delle azzurre al primo turno, c’è Lucia Bronzetti contro l’americana Pera, Elisabetta Cocciaretto contro Parrizas Diaz e Jasmine Paolini contro Maria, tutte nella parte alta, mentre Camilapesca una qualificata all’esordio ma al secondo turno c’è Pegula. Di seguito ecco ilcompleto in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #IndianWells: ecco il tabellone femminile - Alessan08219321 : RT @Eurosport_IT: Uno sguardo al tabellone di Indian Wells ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #IndianWells - Eurosport_IT : Uno sguardo al tabellone di Indian Wells ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #IndianWells - infoitsport : WTA Indian Wells 2023: il tabellone di Camila Giorgi - OA_Sport : WTA Indian Wells 2023: il tabellone di Camila Giorgi. Una qualificata all’esordio, poi Pegula al secondo turno - -

Camila Giorgi sfiderà Arantxa Rus nel primo turno del1000 di Indian Wells , in programma dall'8 al 19 marzo. L'azzurra arriva certamente in fiducia a ...PROGRAMMA E COPERTURA TV ...... sarà il turno anche di Marta Kostyk, ucraina fresca vincitrice del suo primo titoloa seguito ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Il test si annuncia severo poiché già dal terzo turno ilpotrebbe riservargli un top - 10 ... ATP esbrodolano oltre ogni logica, al punto da ridurre della metà il mese delle ferie e ...

Swiatek guida il tabellone WTA ad Indian Wells Tennis Circus

Lo zurighese numero 135 al mondo batte anche il secondo avversario e accede alle fasi che contano del Masters 1000 californiano ...Lorenzo Sonego a ora di cena contro Kubler. Camila Giorgi in seconda serata contro Rus. Entrambi gli italiani favoriti ...