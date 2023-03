Tabaccheria assaltata nella notte | indagano i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (AV) – Sono in corso indagini da parte deidella Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per un furto perpetrato questain unadi Calitri. I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale rompendo il vetro della finestra del bagno. Rubate stecche di sigarette per un valore complessivo di circa 3mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.