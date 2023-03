L'aeroporto principale di Stoccolma sta registrando diversi disagi per via delle forti nevicate.cancellati e ritardi nei cieli e ulteriori disagi sulle ferrovie del paese scandinavo. Anche i bus nell'area metropolitana di Stoccolma stanno registrando disagi e ritardi nel corso della ...... anche se come i difensori costretti arasoterra quando operano a portata dei sistemi ... Eppure la, spaventata dalla deriva russa al punto da porre fine a una politica di neutralità durata ...Questi aerei fanno parte di una serie diche consegnano aiuti alla popolazione siriana dalle ... Cipro, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Norvegia, Polonia, Romania,, ...

Svezia: voli cancellati e disagi ai treni per forti nevicate - Europa Agenzia ANSA

L'aeroporto principale di Stoccolma sta registrando diversi disagi per via delle forti nevicate. Voli cancellati e ritardi nei cieli e ulteriori disagi sulle ferrovie del paese scandinavo. (ANSA) ...La guerra in Ucraina è al 371esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 1° marzo 2022 ...