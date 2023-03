Superman Lives | Nicolas Cage svela perché il film di Tim Burton fu cancellato dalla Warner Bros

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : Anni e anni fa, Nicolas Cage doveva essere Superman per Tim Burton... -

Nel novero dei film sviluppati per qualche tempo, ma mai effettivamente entrati in produzione, uno dei più leggendari e discussi è di sicuro, il cinecomic che, per la regia di Tim Burton e con una sceneggiatura di Kevin Smith , avrebbe visto Nicolas Cage nei panni dell'icona della DC Comics. LEGGI - Nicolas Cage sui film ...Avrebbe interpretato Clark Kent indi Tim Burton negli Anni '90, ma quell'opportunità è sfumata e ancora oggi non è certo del perché sia stata archiviata. Ai microfoni di Variety , l'...Lo show debutterà lo stesso giorno di& Lois, il 14 marzo, proprio dopo gli episodi della ... Duela (Olivia Rose Keegan, Days of Our), un'imprevedibile combattente e abile ladra nata all'...

Prima ancora dell'uscita di Superman Returns con Brandon Routh, Nicolas Cage avrebbe dovuto indossare i panni dell'uomo d'acciaio in Superman Lives; ecco perché il film non ha mai visto la luce.Nicolas Cage has provided a concise reason why he “doesn’t need” to be in the Marvel Cinematic Universe. The actor discussed the current state of superhero movies while accepting the Variety Legend & ...