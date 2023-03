Superbonus: pressing bipartisan per compensazioni con l'F24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) pressing bipartisan, di tutti i gruppi parlamentari, per sbloccare i crediti d'imposta dei bonus edilizi incagliati attraverso le compensazioni. Tra gli emendamenti al dl Superbonus compaiono quelli, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023), di tutti i gruppi parlamentari, per sbloccare i crediti d'imposta dei bonus edilizi incagliati attraverso le. Tra gli emendamenti al dlcompaiono quelli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Superbonus: pressing bipartisan per compensazioni con l'F24 - iconanews : Superbonus: pressing bipartisan per compensazioni con l'F24 - fisco24_info : Superbonus: pressing bipartisan per compensazioni con l'F24: Tra emendamenti al decreto anche cessione crediti a pa… - MiniMAleLoi : RT @ancenazionale: ?? Continua pressing #Ance su decreto blitz #Superbonus - andvaccaro : RT @ancenazionale: ?? Continua pressing #Ance su decreto blitz #Superbonus -