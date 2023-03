Superbonus, il governo va verso una soluzione rapida per sbloccare i crediti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una soluzione rapida per lo sbollo dei credti maturati nel 2022 e un apertura per sismabonus, edilizia libera, case popolari e onlus. È quanto emerso dall’ultimo tavolo tecnico del Mef in vista di un decreto sul Superbonus. Al momento sono 300 gli emendamenti presentati al testo del decreto tra cui quello di Forza Italia che chiede un apertura per le villette e per i redditi bassi. L‘Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, ha chiesto provvedimenti immediati per evitare la chiusura dei cantieri, la perdita di molti posti di lavori e la crisi di molte famiglie Superbonus, la soluzione rapida del governo e l’emendamento di Forza Italia Superbonus, fonte equologia.com“Apprezzo che il governo abbia dato disponibilità sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unaper lo sbollo dei credti maturati nel 2022 e un apertura per sismabonus, edilizia libera, case popolari e onlus. È quanto emerso dall’ultimo tavolo tecnico del Mef in vista di un decreto sul. Al momento sono 300 gli emendamenti presentati al testo del decreto tra cui quello di Forza Italia che chiede un apertura per le villette e per i redditi bassi. L‘Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, ha chiesto provvedimenti immediati per evitare la chiusura dei cantieri, la perdita di molti posti di lavori e la crisi di molte famiglie, ladele l’emendamento di Forza Italia, fonte equologia.com“Apprezzo che ilabbia dato disponibilità sui ...

GiuseppeConteIT : SUPERBONUS – SPAZZATE VIA LE BUFALE È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun… - GiuseppeConteIT : Il superbonus una misura solo per ricchi? Spazzata via un'altra bufala del governo Meloni. Qui da Udine con… - Mov5Stelle : Le bufale del Governo sul #Superbonus si chiudono qui. - bizcommunityit : Superbonus, #governo lavora a una soluzione per la cessione dei crediti maturati nel 2022 - LavoriPubblici : 'La quasi totalità dei cantieri ha visto modificarsi la normativa di riferimento almeno due volte, dall'inizio alla…