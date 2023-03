Super guida - Bollo: i vantaggi e le esenzioni per auto elettriche, ibride, a idrogeno, Gpl e metano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le auto con alimentazioni alternative (elettrica, ibrida, a idrogeno, Gpl e a metano) godono di diversi benefici relativamente al Bollo: alcuni sono nazionali e vengono applicati senza alcuna distinzione basata sul luogo di residenza del proprietario; altri, essendo la tassa di possesso di competenza delle regioni, variano anche considerevolmente. Benefici nazionali. Per le auto elettriche è prevista l'esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso per le prime cinque annualità dall'immatricolazione; successivamente, l'importo si riduce a un quarto della tariffa piena. Per le vetture con alimentazione esclusiva a Gpl e quelle con alimentazione esclusiva a metano, la tariffa è ridotta a un quarto. Benefici locali. Sono previsti in dodici delle venti regioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lecon alimentazioni alternative (elettrica, ibrida, a, Gpl e a) godono di diversi benefici relativamente al: alcuni sono nazionali e vengono applicati senza alcuna distinzione basata sul luogo di residenza del proprietario; altri, essendo la tassa di possesso di competenza delle regioni, variano anche considerevolmente. Benefici nazionali. Per leè prevista l'esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso per le prime cinque annualità dall'immatricolazione; successivamente, l'importo si riduce a un quarto della tariffa piena. Per le vetture con alimentazione esclusiva a Gpl e quelle con alimentazione esclusiva a, la tariffa è ridotta a un quarto. Benefici locali. Sono previsti in dodici delle venti regioni ...

