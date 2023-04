Super guida - Bollo: i vantaggi e le esenzioni per auto elettriche, ibride, a idrogeno, Gpl e metano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le auto con alimentazioni alternative (elettrica, ibrida, a idrogeno, Gpl e a metano) godono di diversi benefici relativamente al Bollo: alcuni sono nazionali e vengono applicati senza alcuna distinzione basata sul luogo di residenza del proprietario; altri, essendo la tassa di possesso di competenza delle regioni, variano anche considerevolmente. Benefici nazionali. Per le auto elettriche è prevista l'esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso per le prime cinque annualità dall'immatricolazione; successivamente, l'importo si riduce a un quarto della tariffa piena. Per le vetture con alimentazione esclusiva a Gpl e quelle con alimentazione esclusiva a metano, la tariffa è ridotta a un quarto. Benefici locali. Sono previsti in dodici delle venti regioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lecon alimentazioni alternative (elettrica, ibrida, a, Gpl e a) godono di diversi benefici relativamente al: alcuni sono nazionali e vengono applicati senza alcuna distinzione basata sul luogo di residenza del proprietario; altri, essendo la tassa di possesso di competenza delle regioni, variano anche considerevolmente. Benefici nazionali. Per leè prevista l'esenzione totale dal pagamento della tassa di possesso per le prime cinque annualità dall'immatricolazione; successivamente, l'importo si riduce a un quarto della tariffa piena. Per le vetture con alimentazione esclusiva a Gpl e quelle con alimentazione esclusiva a, la tariffa è ridotta a un quarto. Benefici locali. Sono previsti in dodici delle venti regioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Super Mario Bros: il film, la guida alle citazioni dei giochi di Mario e della storia Nintendo! | Cinema -… - badtasteit : Il film di #SuperMarioBros propone una serie infinita di easter egg e citazioni ai giochi di Mario e alla storia de… - freelikewave : @jmcreature lui 90% del tempo super cute e coccoloso il restante 10% porc* quando guida e balla - Riggi70015766 : Non so se esiste già ma ho bisogno di un esperto in religione cristiana e uno in storia dell'arte per scrivere la g… - coffefreddo : conosco una donna di 45 anni amica di mia madre che è letteralmente il mio spirito di guida, ha una famiglia ma non… -