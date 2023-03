Super Davis | e i Lakers celebrano Gasol Irving - Doncic show per Dallas

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella serata di Pau(32 - 34) trovano il successo che li riporta in zona 'play - in'ando i Grizzlies (38 - 26). La franchigia californiana nell'intervallo ritira la maglia numero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LakeShowIta : ?? I Lakers si rilanciano nella corsa al Play-In conquistando una bella vittoria contro gli Warriors ?? Anthony Dav… - andreastoolbox : NBA, un super Davis da 39 punti trascina i Lakers: Curry non basta, Warriors ko. VIDEO #un #NBA, #super #da #Davis… - sportli26181512 : NBA, un super Davis da 39 punti trascina i Lakers: Curry non basta, Warriors ko. VIDEO: Steph Curry è tornato - e s… - LakeShowIta : I Lakers partono fortissimo e trascinati da super Anthony Davis toccano anche il +20, ma nel secondo quarto gli War… - roarkebeniko : #TheWomanKing (2022) ????????????/5 Un bel film storico ci voleva; molto ben fatto e coreografato, Davis super protagon… -

Los Angeles Lakers:30 (10/15, 1/2, 7/9 tl), Hachimura, Reaves, Schroder 17. Rimbalzi:22. Assist: Schroder 9. Memphis: Jackson Jr. 26 (6/9, 2/6, 8/11 tl), Jones 16, Brooks 13. Rimbalzi: ...Non basta unSteph Curry ai Warriors per spezzare una crisi esterna che non sembra aver fine. Golden State ... Nella serata dell'omaggio a Pau Gasol, è Anthonyil top scorer con 30 punti e 22 ...... qui tra il 1948 e il 1973 l'Italia ha disputato sei sfide di Coppa; qui nel 1966 si è ... Cosa sono i 'Challenger '. Lo scorso settembre l'ATP ha presentato la riforma radicale del circuito ...

Super Davis trascina i Lakers contro Warriors LakeShow Italia

Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, un super Davis da 39 punti trascina i Lakers: Curry non basta, Warriors ko. VIDEO ...