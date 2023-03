Suisio | schianto tra due auto | una si ribalta | tre feriti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 marzo 2023). È ancora al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica dell’incidente che nella serata di martedì 7 marzo ha causato il ferimento in modo serio di tre persone. L’allarme è scattato attorno alle 21.45 quando una chiamata al numero unico d’emergenza 112 avvisava di unoin via dei Piazzoli adove l’impatto violento tra dueaveva causato ilmento di una vettura. I mezzi di soccorso sono giunti sul posto in pochi minuti: un’ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo, una della Croce Bianca di Bonate e un’medica da Capriate, i carabinieri della stazione di Osio Sotto e i vigili del fuoco volontari di Madone. Sono stati proprio questi ultimi a mettere in sicurezza i mezzi e a bonificare l’area. Il personale medico, dopo aver stabilizzato i ...