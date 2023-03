Suio Terme | carabiniere confessa l' omicidio dell' albergatore | la donna ferita lo aveva lasciato

(Di mercoledì 8 marzo 2023) È stata la gelosia il moventea tragica sparatoria avvenuta ieri a, in provincia di Latina, dove un, Giuseppe Molinaro, ha ucciso un direttore d'albergo e ferito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Suio Terme, carabiniere confessa l'omicidio dell'albergatore - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Omicidio Suio Terme, carabiniere confessa: donna ferita l’aveva lasciato - LiberoReporter : Omicidio Suio Terme, carabiniere confessa: donna ferita l’aveva lasciato - infotemporeale : Sparatoria a Suio Terme, la ricostruzione: Molinaro ha esploso 7 colpi. Era in licenza per “gravi motivi di salute” - mattinodinapoli : #suio terme, interrogato il #carabiniere omicida: la donna ferita lo aveva lasciato -

È stata la gelosia il movente della tragica sparatoria avvenuta ieri a, in provincia di Latina , dove un carabiniere, Giuseppe Molinaro, ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale ...Sarebbe quindi la gelosia il movente della sparatoria avvenuto ieri in provincia di Latina, a, dove un carabiniere ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna con la ...La vittima è un 60enne, gestore di un albergo di, frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania e tra le province di Latina e di Caserta: si tratta di un piccolo centro montano ...

Spari in un albergo a Suio: carabiniere uccide il direttore e ferisce una donna. Poi si costituisce LatinaToday

È stata la gelosia il movente della tragica sparatoria avvenuta ieri a Suio Terme, in provincia di Latina, dove un carabiniere, Giuseppe Molinaro, ...Tragedia in provincia di Latina, dove Giuseppe Molinaro, carabiniere di 58 anni, ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, Giovanni Fidaleo, rivale in amore. Il carabiniere ha poi ferito la donn ...