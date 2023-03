Su TikTok lo usano per dimagrire | ma il farmaco per diabetici è introvabile

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una delle recenti mode inarrestabili suriguarda il consumo di unvitale per chi soffre di diabete di tipo 2. Si chiama Ozempic ed è finito per diventare un medicinale molto utilizzato per la perdita di peso. Ciò ha comportato gravi problemi per chi ne ha davvero bisogno, visto che la sua disponibilità inizia a scarseggiare a causa della forte richiesta. Come riporta Repubblica, i video legati alsuhanno raggiunto il mezzo miliardo di visualizzazioni. La moda, dunque, non sembra essere passeggera. “L’aumento della domanda di Ozempic – scrive l’Aifa – ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare la domanda attuale”. Ozempic è stato approvato ...

L'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, ha lanciato l'allarme per l'uso improprio dell'Ozempic, il medicinale nato per chi soffre di diabete, che ora, anche per la diffusione sui social, viene usato d