Su TikTok lo usano per dimagrire | e il farmaco per diabetici è introvabile

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'Aifa, l'agenzia italiana del, ha lanciato l'allarme per l'uso improprio dell'Ozempic, il medicinale nato per chi soffre di diabete, che ora, anche per la diffusione sui social, viene usato dalle ragazzine per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilprofilodiAle : Ma i boomer che usano i filtri di genshin su tiktok??? - fgiannecchini : @SalvOasi Sembra uno di quei filtri che usano su Tiktok... ?? - gabrielepx : @PietroBiase @g_bonfiglio @raistolo @informapirata @cesco_78 @prevenzione @ugolopez @sonoclaudio @Le_Alternative Gl… - 97JJKEBOY : Ho visto un tiktok che diceva che molte persone usano i concerti per avere qualcosa di bello da aspettare e that’s… - rickyhunter071 : #TikTok -

L'allarme abuso tra i giovanissimi Il fatto preoccupante è che gli psicofarmaci stiano dilagando anche tra i giovanissimi , i quali liper sballarsi già a 13 - 14 anni. Suesistono ......del New York Magazine (da cui proviene la citazione di apertura) negli Stati Uniti lotutti, ... Per essere un po' più simili ai filtri di, al girovita di Kim Kardashian, e liberarci, una ...... la generazione più brillante della storia, in salita grazie alla tecnologia cheper ... Oggi i social network (Facebook, Google,, SnapChat) hanno troppo potere sui giovani, influenzando i ...

Su TikTok lo usano per dimagrire: e il farmaco per diabetici è ... ilGiornale.it

A divulgare questa pericolosa moda, il social di TikTok, che lo ha lanciato come una panacea per ... che in America e non solo, ne fanno largo uso, e possono portare a gravi disturbi del comportamento ...Allarme per l'uso improprio del farmaco per il diabete, usato anche per dimagrire: l'Ozempic non si trova più. A dirlo è l'Aifa, che parla di stato di carenza ...