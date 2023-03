Strumenti pratici per trovare un luogo grazie ad Internet (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Camilla Vagnozzi Risalire al luogo mostrato da una fotografia o scoprire dove un dato evento si è verificato può essere molto più semplice di quanto si pensi: su Internet ci sono infatti diversi Strumenti e siti web gratuiti che aiutano a verificare dove una notizia si è svolta o il luogo mostrato in una fotografia o in un video. Carte geografiche e mappe di GoogleGoogle Maps e Google Earth sono due Strumenti di Google che permettono agli utenti di consultare gratuitamente carte geografiche della Terra o immagini satellitari. Quando si vuole verificare un luogo è quindi possibile utilizzare i due programmi per “viaggiare” in giro per il mondo con un semplice click, verificando se ciò che viene mostrato da un’immagine combacia con quanto dicono mappe e ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Camilla Vagnozzi Risalire almostrato da una fotografia o scoprire dove un dato evento si è verificato può essere molto più semplice di quanto si pensi: suci sono infatti diversie siti web gratuiti che aiutano a verificare dove una notizia si è svolta o ilmostrato in una fotografia o in un video. Carte geografiche e mappe di GoogleGoogle Maps e Google Earth sono duedi Google che permettono agli utenti di consultare gratuitamente carte geografiche della Terra o immagini satellitari. Quando si vuole verificare unè quindi possibile utilizzare i due programmi per “viaggiare” in giro per il mondo con un semplice click, verificando se ciò che viene mostrato da un’immagine combacia con quanto dicono mappe e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Economia_TI : RT @FondazioneAGIRE: 8 webinar per approfondire alcuni degli strumenti abilitanti la trasformazione digitale dell’azienda In ogni webinar… - FondazioneAGIRE : 8 webinar per approfondire alcuni degli strumenti abilitanti la trasformazione digitale dell’azienda In ogni webin… - SauermannItalia : ?? Il nostro catalogo 'Riscaldamento & Combustione' presenta 4 nuovi casi studio ? ?? Il rendimento al centro ?? Stru… - challengentwrk : Due appuntamenti dedicati alla #leadership, alle competenze all'#empowerment femminile. Un percorso di crescita che… - BaumeisterCH : Il dipartimento Gestione aziendale della #SSIC offre basi di calcolo dei costi e strumenti per molti argomenti prat… -