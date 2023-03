Striscione di protesta dopo la rimozione del murale dedicato a Ugo Russo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “La rimozione del murale abusivo dedicato al giovane rapinatore Ugo Russo morto durante un tentativo di rapina dopo anni di cause con il tar e addirittura il consiglio di stato non è una vittoria. Innanzitutto perchè è stato sostituito il murale con un mega Striscione che di fatto mantiene intatto l’omaggio al giovane criminale. Addirittura sotto allo Striscione è stata apposta la scritta censura. Ma sul nostro territorio sono censurate le vittime o i carnefici? Purtroppo dopo anni di omaggi anche di famiglie mafiose quella parte dei Quartieri Spagnoli rimane in mano a chi ritiene di imporre con la forza e la violenza modelli di vita criminali. Non ci sono omaggi agli eroi o alle vittime dei clan ma a un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ladelabusivoal giovane rapinatore Ugomorto durante un tentativo di rapinaanni di cause con il tar e addirittura il consiglio di stato non è una vittoria. Innanzitutto perchè è stato sostituito ilcon un megache di fatto mantiene intatto l’omaggio al giovane criminale. Addirittura sotto alloè stata apposta la scritta censura. Ma sul nostro territorio sono censurate le vittime o i carnefici? Purtroppoanni di omaggi anche di famiglie mafiose quella parte dei Quartieri Spagnoli rimane in mano a chi ritiene di imporre con la forza e la violenza modelli di vita criminali. Non ci sono omaggi agli eroi o alle vittime dei clan ma a un ...

