Striscia la Notizia, Pinuccio intervista Emanuela Toscano legale della Onlus Sportello dei Diritti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa sera a Striscia la Notizia, Pinuccio e l'intervista a Emanuela Toscano che ha presentato una denuncia alla procura di Foggia chiedendo di aprire un'indagine sulle controverse raccolte fondi lanciate dall'onorevole Aboubakar Soumahoro. Striscia la Notizia, l'intervista a Emanuela Toscano Ufficio Stampa Striscia la NotiziaQuesta sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista Emanuela Toscano, legale della Onlus Sportello dei Diritti che ha presentato una denuncia alla procura di Foggia chiedendo di aprire un'indagine sulle controverse raccolte fondi lanciate dall'onorevole Aboubakar Soumahoro.

