Striscia la notizia: da lunedì 13 marzo cambia la conduzione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovo cambio dietro il bancone di Striscia la notizia da lunedì 13 marzo. Si conclude, infatti, l'esperienza dei due conduttori siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, che avevano sostituito la storica coppia Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dallo scorso 13 febbraio. Al loro posto ritornano due vecchie conoscenze del programma. Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a Striscia la notizia Saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini i due nuovi conduttori di Striscia la notizia a partire da lunedì 13 marzo. La coppia rimarrà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci fino al 1° aprile. Si tratta della quarta volta per questa coppia: la prima fu dal 2 al 7 marzo del 2020, la seconda dall'8 al 27 ...

