Striscia la Notizia, chiusi i siti Bancodellasalute.it e Officinalia.com dopo l’interento del Tg satirico (Di mercoledì 8 marzo 2023) chiusi i siti di Bancodellasalute.it e Officinalia.com dopo l’intervento di Striscia la Notizia. Striscia la Notizia, chiusi i siti Bancodellasalute.it e Officinalia.com Ufficio Stampa Striscia la Notizia Le segnalazioni pervenute nel mese di dicembre, gennaio e febbraio 2023, nonché le registrazioni della trasmissione televisiva Striscia la Notizia del 15 dicembre 2022 e del 12 gennaio 2023, acquisite agli atti del fascicolo, evidenziano che i citati professionisti avrebbero posto in essere condotte commerciali consistenti nella mancata consegna dei prodotti ordinati e pagati dai consumatori, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)di.coml’intervento dilala.com Ufficio StampalaLe segnalazioni pervenute nel mese di dicembre, gennaio e febbraio 2023, nonché le registrazioni della trasmissione televisivaladel 15 dicembre 2022 e del 12 gennaio 2023, acquisite agli atti del fascicolo, evidenziano che i citati professionisti avrebbero posto in essere condotte commerciali consistenti nella mancata consegna dei prodotti ordinati e pagati dai consumatori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... farecaxximiei : Non ne posso più di sentir cantare crema mani e Kricca Come non ne posso più di vedere Megan ballare le sigle di st… - guiche6161 : RT @ilgiornale: Striscia la Notizia accende i riflettori su una serie di donazioni richieste da Soumahoro per iniziative in favore dei migr… - giuggey85 : @MileTrecarichi Rimane sempre la notizia di una penalizzazione (che nell'ambiente è trapelata sicuramente nei giorn… - FiorenzoButtig2 : RT @FiorenzoButtig2: Raccolte fondi per i bambini: Striscia la notizia inchioda Soumahoro - _just_nene_ : RT @guastodamore: imbarazzante il fatto che Ludovica sia stata silurata così presto quando era bravissima e poi quella raccomandata di Mega… -