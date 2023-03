Strage di migranti a Cutro, l’ammiraglio Vittorio Alessandro a TPI: “Potevamo salvarli ma per la politica i soccorsi sono l’ultima cosa” (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Credo che ci sia il rischio, con la bella stagione e gli arrivi consistenti, che ci possano essere delle risposte orientate sempre di più sul piano del contenimento e sempre meno sul piano dei soccorsi. Siamo reduci da anni in cui, di fatto, il soccorso è diventata l’ultima cosa da fare. Meglio evitarlo. Questo lo hanno capito le navi, lo hanno capito i pescherecci. Gli unici a non capirlo sono i volontari delle ong che continuano a fare i soccorsi e si beccano le bastonate, sanzioni». Il contrammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto adesso in congedo, ha trascorso 31 anni nella Guardia Costiera. Lancia l’allarme su come la politica abbia modificato la mentalità e le procedure applicate al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Credo che ci sia il rischio, con la bella stagione e gli arrivi consistenti, che ci possano essere delle risposte orientate sempre di più sul piano del contenimento e sempre meno sul piano dei. Siamo reduci da anni in cui, di fatto, il soccorso è diventatada fare. Meglio evitarlo. Questo lo hanno capito le navi, lo hanno capito i pescherecci. Gli unici a non capirloi volontari delle ong che continuano a fare ie si beccano le bastonate, sanzioni». Il contrammiraglio, ex portavoce del Comando generale delle Capitanerie di porto adesso in congedo, ha trascorso 31 anni nella Guardia Costiera. Lancia l’allarme su come laabbia modificato la mentalità e le procedure applicate al ...

