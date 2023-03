Strage di Migranti a Cutro, arrestato in Austria il quarto scafista. E’ stato incastrato da un video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Naufragio Cutro quarto scafista. Nella tarda serata di ieri è stato arrestato al confine con l’Austria un turco di 28 anni accusato di essere il quarto scafista dell’imbarcazione naufragata il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro. Gun Ufuk è stato fermato dalla polizia di frontiera e dai carabinieri che indagano sul naufragio. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Naufragio. Nella tarda serata di ieri èal confine con l’un turco di 28 anni accusato di essere ildell’imbarcazione naufragata il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di. Gun Ufuk èfermato dalla polizia di frontiera e dai carabinieri che indagano sul naufragio. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - La7tv : #ottoemezzo 'Ho assistito oggi alle memorie di un questurino', la stoccata di Massimo Giannini sulle parole in aula… - mimmop61 : Strage di migranti a Crotone, Bersani: 'Si salva la gente che è in mare' - pengueraffaele : Strage di migranti a Cutro, l’ammiraglio Vittorio Alessandro: “Potevamo salvarli ma per la politica i soccorsi sono… -