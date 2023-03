Strage di Cutro, arrestato in Austria il quarto scafista, un turco di 28 anni. I testimoni: guidava la barca (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ stato rintracciato e arrestato in Austria, Gun Ufuk, turco di 28 anni, ritenuto dalla Procura di Crotone il quarto scafista ed uno dei responsabili della traversata da Smirne all’Italia dei 180 clandestini finita in tragedia a causa di una virata azzardata che ha fatto ribaltare il natante a pochi metri dalla riva di Steccato di Cutro, in Calabria. L’uomo era riuscito a dileguarsi rendendosi irreperibile dopo il naufragio nel quale sono morti oltre 70 immigrati, secondo un bilancio della tragedia che si ritiene, purtroppo, ancora provvisorio. Gun Ufuk, secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta sulla Strage di Cutro, sarebbe stato “lo scafista che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ stato rintracciato ein, Gun Ufuk,di 28, ritenuto dalla Procura di Crotone iled uno dei responsabili della traversata da Smirne all’Italia dei 180 clandestini finita in tragedia a causa di una virata azzardata che ha fatto ribaltare il natante a pochi metri dalla riva di Steccato di, in Calabria. L’uomo era riuscito a dileguarsi rendendosi irreperibile dopo il naufragio nel quale sono morti oltre 70 immigrati, secondo un bilancio della tragedia che si ritiene, purtroppo, ancora provvisorio. Gun Ufuk, secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta sulladi, sarebbe stato “loche ...

