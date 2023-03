Strage di Crotone, Piantedosi alla Camera: “Il governo non c’entra, la colpa è degli scafisti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ministro si difende: «Non volevo colpevolizzare le vittime». Le opposizioni: «Vergogna». A Palazzo Chigi l’incontro tra Meloni e Salvini: «Piena sintonia sul dossier immigrazione» Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ministro si difende: «Non volevo colpevolizzare le vittime». Le opposizioni: «Vergogna». A Palazzo Chigi l’incontro tra Meloni e Salvini: «Piena sintonia sul dossier immigrazione»

