Strage di Crotone, l’Ue ripete la versione di Frontex: “L’Italia aveva tutte le immagini del barcone e sotto coperta c’erano molte persone” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella notte del naufragio del barcone con i migranti davanti alle coste di Crotone l’aereo di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha “inviato direttamente a Roma” ciò che ha visto e “con la telecamera termica è stato visto che sotto coperta c’erano molte persone”. Lo ha ribadito la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johanssson rispondendo a una domanda sulla Strage di Cutro. E’ un passaggio non banale rispetto alla ricostruzione di questi giorni fornita anche dal governo e in particolare dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ancora ieri, nella sua informativa in Parlamento, ha ribadito che Frontex “non segnalò situazioni di pericolo”. Naturalmente la differenza sta nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella notte del naufragio delcon i migranti davanti alle coste dil’aereo di, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha “inviato direttamente a Roma” ciò che ha visto e “con la telecamera termica è stato visto che”. Lo ha ribadito la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johanssson rispondendo a una domanda sulladi Cutro. E’ un passaggio non banale rispetto alla ricostruzione di questi giorni fornita anche dal governo e in particolare dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ancora ieri, nella sua informativa in Parlamento, ha ribadito che“non segnalò situazioni di pericolo”. Naturalmente la differenza sta nelle ...

