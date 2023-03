"Strada ancora lunga": 8 Marzo, Mattarella sulla parità di genere (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La Strada per il raggiungimento di una parità effettiva far uomo e donna "costituita con pienezza da diritti e da opportunità, è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà". Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Laper il raggiungimento di unaeffettiva far uomo e donna "costituita con pienezza da diritti e da opportunità, èe presenta tuttora difficoltà". Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Al Quirinale le celebrazioni della Giornata internazionale della donna, un'occasione per riflettere sulla strada an… - rtl1025 : ?? 'La strada per il raggiungimento di una #parità effettiva è ancora lunga. Ma vi si aggiunge la certezza che quest… - vladiluxuria : Quanta strada dobbiamo ancora fare se c’è chi usa il termine “trans” come insulto! #EllySchlein - GreenItalia1 : RT @ReRebaudengo: #EmbraceEquity @womensday Lavoriamo affinché l’#equitàdigenere non sia una conquista per cui dover lottare, ma un diritt… - ltaccori1 : riferisco alla scuola, ma alla strada che ha calpestato prima di arrivare ad Amici; se Carola fosse arrivata in fin… -