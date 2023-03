Storia dell’amore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ogni cosa ha il suo tempo sotto questo cielo. E’ un meraviglioso sollievo che recita il Qoelet nella Bibbia: c’è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere, così come c’è un tempo per odiare e un tempo per amare. Ed è proprio in quest'ultimo tempo che Gérard Thomas affonda la penna, con la lucidità dell’incanto – ma anche e soprattutto del disincanto – con pungente ironia, profonda sensibilità ed eccezionale intelligenza. Il titolo è una dichiarazione di intenti, la formula e la chiave della narrazione: . Ma Thomas non offre un punto di vista cronologicamente ordinato, quanto un pensiero che affonda le radici tra letteratura, mitologia, filosofia, scienza, teologia e fisica, partendo da tre teoremi: “L’amore è il motore del mondo. L’amore è la cosa più metafisica dell’universo. L’amore è un indispensabile, meraviglioso e pericoloso abisso”. Navigare tra le pagine di queste acque ...