Stoltemberg | ' Bakhmut potrebbe cadere a breve in mano russa'

L'annuncio è arrivato dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che la caduta diavrebbe dato a Mosca una 'via d'accesso' per offese più profonde in Ucraina. Gli intensi ...Mosca annuncia successi nella parte orientale diLe unità del "Gruppo Wagner" stanno avanzando, mentre infuocano feroci battaglie nella parte orientale di Artemovsk (). Lo riporta Ria ...L'annuncio è arrivato dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che la caduta diavrebbe dato a Mosca una 'via d'accesso' per offese più profonde in Ucraina. Gli intensi ...

Guerra in Ucraina. Stoltenberg: "Non possiamo escludere la caduta di Bakhmut" RaiNews

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che potrebbe cadere nelle mani della Russia nei prossimi giorn ...