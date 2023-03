Steven Zhang | rinviata a fine aprile udienza per mancato pagamento 300 milioni alla banca cinese

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’per la causa della China Construction Bank nei confronti di, che doveva tenersi oggi al Tribunale di domani presso il giudice Alima Zana, è stata, probabilmente il 23, dunque fra oltre un mese e mezzo. Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come laabbia citato in giudizio il presidente dell’Inter per ildi un debito da oltre 300di euro. SportFace.

Una buona notizia dal tribunale di Milano per l'Inter ma soprattutto per. Il numero 2 di Suning non sta attraversando un buon momento dal punto di vista economico con la pandemia che ha messo seriamente in difficoltà il gruppo industriale cinese. Nonostante il ...20 Che futuro pere, di conseguenza, che futuro per l'Inter Che il numero 2 di Suning non stia passando il miglior momento economico della sua vita, o meglio che le sue aziende non stiano attraversando un ...

Era prevista per oggi l'udienza presso il Tribunale di Milano per la causa intentata da China Construction Bank a Steven Zhang ...