Sterling e il rigore doppio di Havertz | Chelsea - Dortmund | gli highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucillalilla : RT @CorSport: I rimpianti del Borussia sono tutti sull'errore di Bellingham. La rete di Sterling e il rigore (battuto due volte) di Havertz… - Rompipallone_ : L'esultanza di Sterling, le preghiere di Potter, il rigore ribattuto di Havertz, intensità e ritmi ai massimi livel… - CorSport : I rimpianti del Borussia sono tutti sull'errore di Bellingham. La rete di Sterling e il rigore (battuto due volte)… - pino_nostro : @Specialcla Si giusto. Ma SENZA culo stavano ancora 0-1 Sterling LISCIA lo stop e gli esce il dribbling per la bomb… -

Grazie ai gol di Raheemal 43' e di Kai Havertz al 53' su calcio di, il Chelsea batte 2 - 0 il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi ...Chelsea - Borussia Dortmund 2 - 0 (totale 2 - 1) Marcatori : 43'(C), 53' Havertz(C). Chelsea (3 - 4 - 3) : Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic (83' Pulisic), Enzo ...Stavolta sono stati i londinesi ad avere la meglio grazie alle reti di(43' del primo tempo) e Havertz (messo a segno al 10' della ripresa).

Champions League - Chelsea-Borussia Dortmund 2-0: Sterling e rigore di Havertz, i Blues volano ai quarti Eurosport IT

Nella serata di oggi sono andate in scena due partite di Champions League valide per il ritorno degli ottavi di finale. Entrambe i match sono iniziati alle 21.00 e la massima competizione europea per ...Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund in Champions: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, sfruttando le ...