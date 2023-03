(Di mercoledì 8 marzo 2023) TORINO -haun memorandum d'intesa con l'Industrial Development Corporation e il Department of Trade, Industry and Competition per lo sviluppo di unoproduttivo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Stellantis ha siglato un memorandum d'intesa con l'Industrial Development Corporation (Idc) e il Department of Trad… - ledicoladelsud : Stellantis, siglato accordo per stabilimento in Sudafrica dal 2025 - vivereitalia : Stellantis, siglato accordo per stabilimento in Sudafrica dal 2025 - Italpress : Stellantis, siglato accordo per stabilimento in Sudafrica dal 2025 - solops : Siglato il rinnovo del contratto collettivo specifico per i lavoratori Iveco CnhI Ferrari e Stellantis -

...è arrivata la firma del contratto di lavoro per gli 86 mila addetti del gruppo. Ma il '... Uilm - Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr) che hannol'intesa. Un'altra occasione perduta invece per ...TORINO -haun memorandum d'intesa con l'Industrial Development Corporation e il Department of Trade, Industry and Competition per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo in Sudafrica. La ..., colosso italo - francese dell'automotive, haun memorandum d'intesa (MoU) con l'Industrial Development Corporation (IDC) e il Department of Trade, Industry and Competition (dtic) ...

Stellantis e Iveco CnhI Ferrari, siglato il contratto: aumento dell'11 ... Nuova Irpinia

Il gruppo ha in programma di realizzare un impianto in una delle zone economiche speciali del Paese e di completare il progetto entro il 2025 ...MILANO (Reuters) - Stellantis ha siglato un memorandum d'intesa (MoU) con l'Industrial Development Corporation e il Department of Trade, Industry and Competition per lo sviluppo di uno stabilimento pr ...