Stellantis, c'è l'accordo sul contratto: in due anni 4.300 euro in più a dipendente (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli stipendi per i 70 mila addetti aumentano di 207 euro medi al mese. Nell'intesa non c'è la firma della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli stipendi per i 70 mila addetti aumentano di 207medi al mese. Nell'intesa non c'è la firma della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosar923 : RT @CalcioFinanza: Stellantis, accordo sul nuovo contratto di lavoro: nel biennio aumento mensile di 207 euro ai 47mila dipendenti italiani… - classcnbc : RT @MilanoFinanza: Stellantis, accordo sul contratto: +207 euro al mese in 2 anni. La guidance non è a rischio, secondo Equita - MilanoFina… - Motor1italia : ?? Migliorare le performance del sistema industriale di Stellantis in Italia è l'obiettivo di @StellantisIT e… - ddpdj : E' accordo tra Stellantis e i sindacati. Firma anche Ferrari - ferpress : Stellantis e le Autorità Sudafricane siglano accordo quadro per produzione veicoli in Sudafrica - -