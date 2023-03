Stellantis, accordo sul nuovo contratto: per gli analisti nessuna modifica alle stime (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’accordo sul nuovo contratto di lavoro per i circa 47mila dipendenti in Italia non modificherà le stime degli analisti sui conti di Stellantis. Lo sottolineano in particolare gli analisti di Equita, commentando la situazione. “Il costo del lavoro nel FY22 era il 10% del fatturato e non riteniamo che i rialzi portino a modifiche della L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’suldi lavoro per i circa 47mila dipendenti in Italia non modificherà ledeglisui conti di. Lo sottolineano in particolare glidi Equita, commentando la situazione. “Il costo del lavoro nel FY22 era il 10% del fatturato e non riteniamo che i rialzi portino a modifiche della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfferteLavoroTO : Stellantis, c'è l'accordo sul rinnovo del contratto: i salari aumenteranno nel biennio di circa l'11% - discoradioIT : #Stellantis: siglato a Torino l'accordo con i sindacati (Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Acqfr) per il contratto scaduto… - FiomGD : FIOM Nazionale > Stellantis-Cnhi-Iveco-Ferrari. Fiom: si riapra il confronto per un accordo su salario e occupazion… - Depalma_michele : RT @fiomnet: ???? #STELLANTIS #CNHI #IVECO #FERRARI SI RIAPRA IL CONFRONTO PER UN ACCORDO SU SALARIO E OCCUPAZIONE Questa mattina abbiamo… - PolimericaNews : RT @fiomnet: ???? #STELLANTIS #CNHI #IVECO #FERRARI SI RIAPRA IL CONFRONTO PER UN ACCORDO SU SALARIO E OCCUPAZIONE Questa mattina abbiamo… -

Stellantis, firmato il nuovo contratto di lavoro: nel biennio aumento mensile di 207 euro TORINO. Si è chiusa oggi la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro di Stellantis, Iveco, CnhI e Ferrari che era scaduto a dicembre. L'accordo è stato siglato all'Unione Industriale tra le aziende e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Acqfr e Uglm e riguarda poco meno di 70 ... Stellantis: siglata intesa su rinnovo contratto lavoro per 2023 - 26 Stellantis Italia ha firmato con le organizzazioni sindacali Fim - Cisl, Uilm - Uil, Fismic, Uglm e AQCFR l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro per il 2023 - 2026, già ... LICENZIAMENTI HIGH - TECH, CAR2GO ITALIA TAGLIA UNO SU TRE ... Free2Move, società del gruppo Stellantis, che si occupa di autonoleggio e, in alcuni paesi, ad ... lungo e complesso, che alla fine a novembre è approdato a un accordo sofferto, che prevede una ... TORINO. Si è chiusa oggi la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro di, Iveco, CnhI e Ferrari che era scaduto a dicembre. L'è stato siglato all'Unione Industriale tra le aziende e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Acqfr e Uglm e riguarda poco meno di 70 ...Italia ha firmato con le organizzazioni sindacali Fim - Cisl, Uilm - Uil, Fismic, Uglm e AQCFR l'per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro per il 2023 - 2026, già ...... Free2Move, società del gruppo, che si occupa di autonoleggio e, in alcuni paesi, ad ... lungo e complesso, che alla fine a novembre è approdato a unsofferto, che prevede una ... Stellantis, accordo con i sindacati per altre 2mila uscite incentivate Il Sole 24 ORE Stellantis, condivise soluzioni per lavoratori e azienda L'accordo per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro (ccsl) firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Associazione Quadri per il 2023-2026 ha alla base - sottolinea Stellantis - ... Stellantis avvia a Rennes la sua transizione energetica Dalla Francia arrivano notizie interessanti a proposito di Stellantis. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares aveva annunciato a fine dicembre 2022 l'intenzione di rifornire gradualmente le ... L'accordo per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro (ccsl) firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Associazione Quadri per il 2023-2026 ha alla base - sottolinea Stellantis - ...Dalla Francia arrivano notizie interessanti a proposito di Stellantis. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares aveva annunciato a fine dicembre 2022 l'intenzione di rifornire gradualmente le ...