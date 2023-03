Stellantis | accordo sul nuovo contratto di lavoro | gli analisti confermano le stime

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’suldiper i circa 47mila dipendenti in Italia non modificherà ledeglisui conti di. Lo sottolineano in particolare glidi Equita, commentando la situazione. “Il costo delnel FY22 era il 10% del fatturato e non riteniamo che i rialzi portino a modifiche della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.