Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino disgustato in diretta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stefano De Martino non manca mai l’appuntamento fisso con Stasera tutto è possibile. L’ultima puntata dello show è andata in onda lunedì 6 marzo e ha tenuto incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Al suo fianco, come sempre c’erano i fedelissimi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Eppure, non sono mancati tantissimi ospiti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 8 marzo 2023)Denon manca mai l’appuntamento fisso con. L’ultima puntata dello show è andata in onda lunedì 6 marzo e ha tenuto incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Al suo fianco, come sempre c’erano i fedelissimi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Eppure, non sono mancati tantissimi ospiti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Per i lettori e le lettrici che già sanno (quasi) tutto e per chi l'ha conosciuto grazie alla televisione: stasera… - adelphiedizioni : Tutto esaurito ieri sera al @Piccolo_Teatro di Milano per la presentazione di 'Buchi bianchi' di Carlo Rovelli. S… - EnricoLetta : Auguri ad @ellyesse segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a @sbonaccini per tutto,… - Luce_Giorgy90 : Maria oggi tiene ad informarci quanto ami il suo fidanzato; Massimiliano promuove la canzone di un suo amico e stas… - giulia_difiore : RT @khiaretta81: E stasera, dopo che Federico ha scelto Carola, ripenso a questo momento, quando Maria aveva capito già tutto e noi, come l… -