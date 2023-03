Stasera in tv la femminista Keira Knightley lotta per tutte noi nel film Il concorso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un film da non perdere.Soprattutto Stasera in tv, nella Giornata internazionale della donna. Ecco perché Il concorso (2020) con Keira Knightley è da vedere. Per le femministe non c’è niente di più maschilista di un concorso di bellezza femminile. Un’idea che è radicata fin dagli Anni 70. Non stupisce, quindi, che un fatto di cronaca realmente accaduto, abbia portato alla realizzazione di un film bello e interessante come Il concorso (2020) di Philippa Lowthorpe (la regista di The Crown). Che arriva Stasera in tv su Rai 1 alle 21.25 (ma è visibile anche su Raiplay). Non a caso scelto proprio per l’8 marzo, la giornata internazionale della donna. Il film, il cui titolo originale Misbehaviour (comportamento scorretto, ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unda non perdere.Soprattuttoin tv, nella Giornata internazionale della donna. Ecco perché Il(2020) conè da vedere. Per le femministe non c’è niente di più maschilista di undi bellezza femminile. Un’idea che è radicata fin dagli Anni 70. Non stupisce, quindi, che un fatto di cronaca realmente accaduto, abbia portato alla realizzazione di unbello e interessante come Il(2020) di Philippa Lowthorpe (la regista di The Crown). Che arrivain tv su Rai 1 alle 21.25 (ma è visibile anche su Raiplay). Non a caso scelto proprio per l’8 marzo, la giornata internazionale della donna. Il, il cui titolo originale Misbehaviour (comportamento scorretto, ...

