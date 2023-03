Starfield | uscita rinviata e Showcase dedicato annunciato!

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’di, attesissimo titolo targato Bethesda è stataa settembre. Scopriamo quando e scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Uno dei videogiochi più attesi del 2023 è stato (nuovamente) rimandato, si tratta di, la cui data d’era prevista per la prima metà di quest’anno ed è stata invece. Dopo aver confermato all’inizio dell’anno che era in lavorazione unostandaloneal gioco, Bethesda ha annunciato anche quando arriverà questoe quando verrà lanciato il gioco stesso.in programma! L’di ...

Dovremmo anche toglier via i sembra , i chissà e i forse , perché non c'è alcun rumor di mezzo: Bethesda ha comunicato la data didi, e al netto di imprevisti ulteriori sarà ...Dopo l'annuncio della data didi, Xbox ha prontamente comunicato (seppur in maniera decisamente inusuale) la data del suo prossimo showcase. Come era lecito aspettarsi, il prossimo appuntamento per scoprire tutte ...verrà lanciato in esclusiva su Xbox Series X / S e PC il 6 settembre e sarà disponibile il primo giorno su Xbox Game Pass Tags Bethesda data d'

Starfield: data di uscita ufficiale svelata con un trailer per PC e Xbox ... Multiplayer.it

Dopo mille rinvii, sembra che l'interminabile viaggio pre lancio di Starfield sia vicino al traguardo. Dovremmo anche toglier via i sembra, i chissà e i forse, perché non c'è alcun rumor di mezzo: ...Bethesda ha svelato a sorpresa la data d'uscita ufficiale di Starfield, che resta fissata al 2023, e quella del Direct dedicato interamente al gioco. Bethesda Game… Leggi ...