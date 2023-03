Star Wars: Hunters. Disponibile il download del videogame (Di mercoledì 8 marzo 2023) Star Wars Hunters è un videogioco sviluppato dalla software house Zynga in collaborazione con Lucasfilm e Disney. Ambientato nell’universo di Guerre Stellari, è stato realizzato per Nintendo Switch, iOS e Android. Al momento è Disponibile il download in anteprima, per chi si è iscritto in anticipo! In Star Wars Hunters, i giocatori possono scegliere di… » Leggi su starwarsnews (Di mercoledì 8 marzo 2023)è un videogioco sviluppato dalla software house Zynga in collaborazione con Lucasfilm e Disney. Ambientato nell’universo di Guerre Stellari, è stato realizzato per Nintendo Switch, iOS e Android. Al momento èilin anteprima, per chi si è iscritto in anticipo! In, i giocatori possono scegliere di… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... offertegdt : ? STAR REALMS - COLONY WARS (gioco completo) in offerta lampo, con sconto del 25% solo per oggi, solo due copie dis… - GianlucaOdinson : Star Wars: chi è più forte fra Anakin e Luke Skywalker? Jon Favreau risponde - GianlucaOdinson : Star Wars: Rogue Squadron e il film di Kevin Feige non saranno realizzati, Taika Waititi continua lo sviluppo… - TLofOnionRings : L'universo Star Wars ti fotte il cervello, è una droga. Non puoi non guardare qualsiasi prodotto presente, passato e futuro. #StarWars - FortniteL34ks : @FortniteL34ks ??RETURN?? Ritorna la collaborazione con STAR WARS (season 2 capitolo 4)… -