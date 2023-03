Stanotte stiamo insieme, la recensione: dialogo a tre sull'amore (Di mercoledì 8 marzo 2023) La recensione di Stanotte stiamo insieme, film su Netflix tratto dal l'omonimo romanzo Harmony di Anna Szczypczynska dove la voglia di riprendere in mano la propria vita si tramuta in un triangolo amoroso narrato in maniera blanda e superficiale. Ci sono film che parlano d'amore: quello doloroso, in attesa, quello sperato, o improvviso. Ma vi sono anche amori tenuti in pausa, finiti e poi ritrovati in un momento di indecisione e stanchezza, pronti a bruciare di nuovo per poi ridursi ben presto in cenere. Come sottolineeremo in questa recensione di Stanotte stiamo insieme, il film diretto da Robert Wichrowski e disponibile su Netflix, è una fiammella pronta a riaccendere un fuoco tenuto spento per anni. Un incendio interiore acceso in un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi, film su Netflix tratto dal l'omonimo romanzo Harmony di Anna Szczypczynska dove la voglia di riprendere in mano la propria vita si tramuta in un triangolo amoroso narrato in maniera blanda e superficiale. Ci sono film che parlano d': quello doloroso, in attesa, quello sperato, o improvviso. Ma vi sono anche amori tenuti in pausa, finiti e poi ritrovati in un momento di indecisione e stanchezza, pronti a bruciare di nuovo per poi ridursi ben presto in cenere. Come sottolineeremo in questadi, il film diretto da Robert Wichrowski e disponibile su Netflix, è una fiammella pronta a riaccendere un fuoco tenuto spento per anni. Un incendio interiore acceso in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angela_bar : RT @Fra_x_Alex: I due tweet ieri cancellati, la storia stanotte, i due tweet di oggi??, gli auguri per la festa delle donne nei gruppi, tre… - gxbrijele : RT @Fra_x_Alex: I due tweet ieri cancellati, la storia stanotte, i due tweet di oggi??, gli auguri per la festa delle donne nei gruppi, tre… - Fra_x_Alex : I due tweet ieri cancellati, la storia stanotte, i due tweet di oggi??, gli auguri per la festa delle donne nei grup… - camillo142 : Io non ho capito se sono più coglioni loro che non riescono a fare la capanna stanotte o nei che stiamo aspettando… - BrokenSmileGuy : stiamo vicini stanotte -