Stadio | Sala | “Preoccupato per San Siro Aspettiamo il progetto del Milan”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : ESCLUSIVA Sindaco Rozzano: “Stadio? Area perfetta, metro a 5 minuti e ampi spazi. Saremmo pronti per i lavori già a… - marifcinter : Sala: “Stadio? Sono ovviamente preoccupato ma non sono uno che molla quindi credo che sia ancora una partita tutta… - AntoVitiello : #Sala: 'Il #Milan ha fatto un passo preciso. Valuta lo stadio a La Maura. Questo significa due cose: costruire su… - Ma_Ro_66 : É chiaro che ambedue le società stanno bluffando x forzare la mano con il Comune spingendolo ad accettare le condi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILANO - Il sindaco Sala: 'Stadio? Milan e Inter ci devono dire se hanno abbandonato il progetto' -

Giuseppe, sindaco di Milano, ha parlato in merito alla possibile costruzione di un nuovoper Inter e Milan. Le dichiarazioni Giuseppe, sindaco di Milano, ha parlato a margine di un evento pubblico in merito alla possibile costruzione di un nuovoper Inter e Milan. ...Queste la parole del sindaco di Milano, Giuseppe, a margine di un evento pubblico in cui gli è stato chiesto del nuovodi Milano e delle posizioni di Milan e Inter: 'Intanto, tecnicamente,...Commenta per primo Giuseppefa il punto della situazione sul progetto per il nuovoa San Siro. Il sindaco di Milano ha dichiarato a margine dell'intitolazione di un nuovo giardino all'8 marzo: 'Ovviamente sono ...

Nuovo stadio, Sala: "Sono preoccupato, ma non mollo. Sto aspettando due cose da Milan e Inter" Milan News

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione stadio a margine dell'inaugurazione del parco in Porta Vittoria. Ecco le sue parole riportate da ...SERIE A - Il sindaco Beppe Sala torna a dire la sua circa la situazione del nuovo stadio di calcio di Milano a margine della intitolazione di un nuovo giardino ...