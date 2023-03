Sta di nuovo aumentando la benzina (Di mercoledì 8 marzo 2023) Brutte notizie per gli automobilisti. I rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registrati nei giorni scorsi iniziano oggi a riverberarsi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. E subito parte un nuovo giro di aumenti... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Brutte notizie per gli automobilisti. I rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registrati nei giorni scorsi iniziano oggi a riverberarsi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. E subito parte ungiro di aumenti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni sta lavorando a un nuovo piano per gestire i flussi migratori, fermare le morti in mare e inasp… - marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Difficilmente #Chiesa potrà partire dall'inizio, ma sta meglio. #Pogba sarà convocato. #Bonucci domani s… - theonewithansia : Okay iniziata la guardazione del nuovo ep vediamo in che macello ci stiamo mettendo sta volta #911LoneStar - bam241264 : RT @Frances02105357: Gli Stati Uniti avviano un nuovo Maidan in Georgia. Va notato in particolare che la protesta in Georgia sta acquisendo… -