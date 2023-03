Squilla il cellulare in classe e l’insegnante lo sequestra, l’ira del padre: “Non ne aveva diritto” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il cellulare di un alunno di 11 anni ha iniziato a Squillare durante la lezione di religione, così l’insegnante lo ha sequestrato per poi restituirglielo alla fine dell’ora: un gesto che il padre del bambino non ha gradito, e che potrebbe portare la vicenda davanti a un giudice. L’uomo infatti ha deciso di rivolgersi a uno studio legale per procedere contro l’insegnante e la preside dell’istituto, che si trova in Trentino, ritenendo che la docente non avesse il diritto di sequestrare il cellulare. Intervistato dal quotidiano L’Adige, il genitore ha ammesso le colpe del figlio, ma ha detto di ritenere “illegittimo” quanto accaduto dopo lo squillo, reputando più congrua una nota disciplinare oppure un richiamo. La dirigente scolastica ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildi un alunno di 11 anni ha iniziato are durante la lezione di religione, cosìlo hato per poi restituirglielo alla fine dell’ora: un gesto che ildel bambino non ha gradito, e che potrebbe portare la vicenda davanti a un giudice. L’uomo infatti ha deciso di rivolgersi a uno studio legale per procedere controe la preside dell’istituto, che si trova in Trentino, ritenendo che la docente non avesse ildire il. Intervistato dal quotidiano L’Adige, il genitore ha ammesso le colpe del figlio, ma ha detto di ritenere “illegittimo” quanto accaduto dopo lo squillo, reputando più congrua una nota disciplinare oppure un richiamo. La dirigente scolastica ha ...

