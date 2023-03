Spreco alimentare, l’Ue vorrebbe cambiare le etichette sulla data di scadenza di alcuni prodotti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Accanto alla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, sulle etichette degli alimenti presto potrebbe essere introdotta anche l’espressione “spesso buono oltre”: la Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza dei cibi, visto che gran parte dei prodotti vengono gettati via quando sono ancora commestibili perché molti ritengono che una volta superata la data indicata possano essere nocivi. Ma questo non vale con tutti gli alimenti: ce ne sono molti che possono essere consumati giorni, settimane o addirittura mesi dopo la scadenza. Secondo l’Esecutivo Ue la lotta allo Spreco alimentare passa anche dalla correzione di queste etichette, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Accanto alla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, sulledegli alimenti presto potrebbe essere introdotta anche l’espressione “spesso buono oltre”: la Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta di revisione delle normedidei cibi, visto che gran parte deivengono gettati via quando sono ancora commestibili perché molti ritengono che una volta superata laindicata possano essere nocivi. Ma questo non vale con tutti gli alimenti: ce ne sono molti che possono essere consumati giorni, settimane o addirittura mesi dopo la. Secondo l’Esecutivo Ue la lotta allopassa anche dalla correzione di queste, ...

