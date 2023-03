Spread Btp - Bund chiude in calo a 177 punti | tasso scende al 4 | 41%

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lotra Btp eina 177, rispetto ai 183della vigilia. In netta flessione anche il rendimento del decennale italiano cheal 4,41% ( - 10base). In...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 177 punti, rispetto ai 183 punti della vigilia. In netta flessione anche il rendimento del decennale italiano che scende al 4,41% (-10 punti base). (ANSA) ...Spread in calo e boom di Btp Italia In questo contesto la carta italiana regge l’urto dei tassi con notevole tranquillità. Oggi lo spread tra decennale italiano e tedesco è sceso a 171 punti base ...