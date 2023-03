(Di mercoledì 8 marzo 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi la terza tappa della Tirreno-Adriatico e la quarta frazione della Parigi-Nizza. Si apriranno i tornei di Indian Wells per quanto riguarda il tennis. L’Italia farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di pallanuoto affrontando il Giappone, inizierà il World Baseball Classic anche se bisognerà aspettare ancora qualche ora per il debutto dell’Italia. L’Italia se la dovràcon la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5. Da seguire una ricca serata di Coppe Europee per quanto riguarda glidi squadra: il Milan farà visita al Tottenham nella Champions League di calcio; Perugia incrocerà Berlino nella Champions League di volley maschile; Venezia, Brescia e ...

Sport in tv oggi (mercoledì 8 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023, tre settimane ...