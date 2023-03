Spezia-Inter, trasferta da non sbagliare: le possibili scelte di Inzaghi (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Inter, dopo un’altra buona prestazione in casa contro il Lecce, sarà chiamata ad affrontare un’altra trasferta. Sarà, venerdì sera, la volta dello Spezia. Una trasferta da non sbagliare perché troppi punti sono stati persi per strada contro squadre con cui era obbligatorio vincere. Simone Inzaghi (e i suoi) non possono sbagliare. trasferta ? L’Inter venerdì sera sarà impegnata in trasferta contro lo Spezia. Lo Stadio Alberto Picco ospiterà i nerazzurri e la squadra padrona di casa farà di tutto per provare a guadagnare quanto più possibile in ottica punti per la salvezza. La squadra di Simone Inzaghi dovrà perciò dimostrare di avere motivazioni per far bene (vedi articolo). E ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’, dopo un’altra buona prestazione in casa contro il Lecce, sarà chiamata ad affrontare un’altra. Sarà, venerdì sera, la volta dello. Unada nonperché troppi punti sono stati persi per strada contro squadre con cui era obbligatorio vincere. Simone(e i suoi) non possono? L’venerdì sera sarà impegnata incontro lo. Lo Stadio Alberto Picco ospiterà i nerazzurri e la squadra padrona di casa farà di tutto per provare a guadagnare quanto più possibile in ottica punti per la salvezza. La squadra di Simonedovrà perciò dimostrare di avere motivazioni per far bene (vedi articolo). E ...

